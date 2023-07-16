Ракув проиграл матч за Суперкубок Польши. Кочергин сыграл 60 минут

Вчера, 15 июля, состоялся поединок за Суперкубок Польши, в котором играли ченстоховский «Ракув» и варшавская «Легия».

В основное время матча команды победителя не определили. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которых оказались сильнее столичные футболисты – 6:5.

Таким образом, украинец Владислав Кочергин, выступающий за Ракув, не смог завоевать трофей в личную копилку. Он вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 60-й минуте.