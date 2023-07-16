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  4. Ракув проиграл матч за Суперкубок Польши. Кочергин сыграл 60 минут
Польша
16 июля 2023, 04:05 | Обновлено 16 июля 2023, 04:11
91
0

Ракув проиграл матч за Суперкубок Польши. Кочергин сыграл 60 минут

Судьбу трофея решила серия пенальти

16 июля 2023, 04:05 | Обновлено 16 июля 2023, 04:11
91
0
Ракув проиграл матч за Суперкубок Польши. Кочергин сыграл 60 минут
ФК Ракув

Вчера, 15 июля, состоялся поединок за Суперкубок Польши, в котором играли ченстоховский «Ракув» и варшавская «Легия».

В основное время матча команды победителя не определили. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которых оказались сильнее столичные футболисты – 6:5.

Таким образом, украинец Владислав Кочергин, выступающий за Ракув, не смог завоевать трофей в личную копилку. Он вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на 60-й минуте.

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Источник: Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с Зарей
Ракув Владислав Кочергин Суперкубок Польши по футболу Легия Варшава
Источник Facebook
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