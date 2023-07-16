ОФИЦИАЛЬНО. Рома взяла в аренду Расмуса Кристенсена

Итальянская «Рома» объявила о подписании Расмуса Кристенсена. Игрок перейдет в команду из английского клуба «Лидс Юнайтед» на правах аренды, которая продлится до 30 июня 2024 года.

26-летний датский правый защитник дебютировал на профессиональном уровне за «Митьюлланд», а затем на сезон перешел в «Аякс». В 2018 году он присоединился к «Зальцбургу» и провел три года в Австрии, прежде чем подписать контракт с «Лидс Юнайтед» прошлым летом.

В прошлом сезоне Кристенсен сыграл в АПЛ 26 матчей, забил 3 гола. По итогам сезона «Лидс Юнайтед» вылетел в Чемпионшип.

«Я горжусь тем, что являюсь частью этого большого клуба. Вы можете почувствовать историю, как только зайдете сюда. Европейский успех «Ромы» в последние годы вызвал у меня желание играть за этот клуб еще больше, – прокомментировал переход Кристенсен.

asroma.com