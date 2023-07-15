Товарищеские матчи
15.07.2023 17:00 – FT 3 : 4
Украина. Премьер лига15 июля 2023, 23:59 | Обновлено 16 июля 2023, 00:07
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Семь голов в матче. Черноморец проиграл спарринг Ингульцу
Товарищеский матч состоялся на стадионе Черноморец в Одесса
15 июля 2023, 23:59 | Обновлено 16 июля 2023, 00:07
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15 июля на стадионе «Черноморец» команда «моряков» провела тренировочную игру.
Во встрече с «Ингульцем» (Петрово) победу одержали гости со счетом 4:3.
Голы забили: у «Черноморца» – Бойчук, Ермаков, Путря (с пенальти), у «Ингульца» – Козак, Запорожец (дубль), Осипенко.
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Не вболіваю за ці клуби, але напевно матч був цікавий, рахунок який!
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