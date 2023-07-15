Семь голов в матче. Черноморец проиграл спарринг Ингульцу

15 июля на стадионе «Черноморец» команда «моряков» провела тренировочную игру.

Во встрече с «Ингульцем» (Петрово) победу одержали гости со счетом 4:3.

Голы забили: у «Черноморца» – Бойчук, Ермаков, Путря (с пенальти), у «Ингульца» – Козак, Запорожец (дубль), Осипенко.