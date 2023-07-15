Микель АРТЕТА: «Райс – исключительный талант»
Наставник «Арсенала» – о подписании английского полузащитника
Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о переходе из «Вест Хэма» полузащитника Деклана Райса.
«Мы очень счастливы, что Деклан присоединится к нам. Это игрок с невероятными способностями, который уже несколько лет выступает на высоком уровне в АПЛ и сборной Англии. Это исключительный талант, у которого есть все шансы добиться здесь успеха.
Несмотря на то, что ему всего 24 года он имеет большой опыт в АПЛ. Он был капитаном очень хорошей команды «Вест Хэм», которая взяла еврокубок. Ответственность и роль, которую он взял на себя – были впечатляющими», – заявил Артета.
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