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Англия
15 июля 2023, 16:26 | Обновлено 15 июля 2023, 16:33
168
1

Микель АРТЕТА: «Райс – исключительный талант»

Наставник «Арсенала» – о подписании английского полузащитника

15 июля 2023, 16:26 | Обновлено 15 июля 2023, 16:33
168
1
Микель АРТЕТА: «Райс – исключительный талант»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Деклан Райс (справа)

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о переходе из «Вест Хэма» полузащитника Деклана Райса.

«Мы очень счастливы, что Деклан присоединится к нам. Это игрок с невероятными способностями, который уже несколько лет выступает на высоком уровне в АПЛ и сборной Англии. Это исключительный талант, у которого есть все шансы добиться здесь успеха.

Несмотря на то, что ему всего 24 года он имеет большой опыт в АПЛ. Он был капитаном очень хорошей команды «Вест Хэм», которая взяла еврокубок. Ответственность и роль, которую он взял на себя – были впечатляющими», – заявил Артета.

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Микель Артета Деклан Райс Арсенал Лондон
Источник ФК Арсенал Лондон
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umnuy2
будет Мудрик этого райса вашего пан артета возить в этом сезоне
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