Катарина Завацкая – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE

15 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 183) начнет выступления в квалификации к грунтовому турниру серии WTA 250 в Палермо (Италия).

В первом раунде отбора украинка сыграет против Тессы Андрианжафитримо (Франция, WTA 428). Встреча состоится 2-м запуском на корте 32 после матча Гамис – Лансьере. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча девушек. Счет 2:0 в пользу Катарины.

В финале отбора победительница матча сыграет против Франчески Курми (Мальта, WTA 341) или Гуиды Ди Паолы (Италия).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА