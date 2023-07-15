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  4. Катарина Завацкая – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
15 июля 2023, 14:46 |
188
0

Катарина Завацкая – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации к турниру WTA 250 в Палермо

15 июля 2023, 14:46 |
188
0
Катарина Завацкая – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

15 июля украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 183) начнет выступления в квалификации к грунтовому турниру серии WTA 250 в Палермо (Италия).

В первом раунде отбора украинка сыграет против Тессы Андрианжафитримо (Франция, WTA 428). Встреча состоится 2-м запуском на корте 32 после матча Гамис – Лансьере. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча девушек. Счет 2:0 в пользу Катарины.

В финале отбора победительница матча сыграет против Франчески Курми (Мальта, WTA 341) или Гуиды Ди Паолы (Италия).

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Тесса Андрианжафитримо Катарина Завацкая WTA Палермо смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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