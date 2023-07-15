Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Вижу потенциал у этой команды Динамо»
Вингер киевлян – об общении с Мирчей Луческу
Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко признался, что перед возвращением в клуб общался с главным тренером Мирчей Луческу:
«Да, мы общались, но это были разговоры максимум по пять минут. Я должен был понимать, нужен ли я главному тренеру, в каком качестве он меня видит, какие у него требования к игрокам на моей позиции.
Но для себя я решил, что вижу потенциал у этой команды, что с теми игроками, которые есть сейчас, команда может показывать совсем другие результаты, чем были в прошлом сезоне. Вижу, что все вместе мы можем это изменить, достигать лучших результатов, поэтому я решил вернуться».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина опубликовала фото в своем Instagram
Сам форвард вынужден поменять планы на будущее