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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Вижу потенциал у этой команды Динамо»
Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 14:31 |
302
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Вижу потенциал у этой команды Динамо»

Вингер киевлян – об общении с Мирчей Луческу

15 июля 2023, 14:31 |
302
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Вижу потенциал у этой команды Динамо»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко признался, что перед возвращением в клуб общался с главным тренером Мирчей Луческу:

«Да, мы общались, но это были разговоры максимум по пять минут. Я должен был понимать, нужен ли я главному тренеру, в каком качестве он меня видит, какие у него требования к игрокам на моей позиции.

Но для себя я решил, что вижу потенциал у этой команды, что с теми игроками, которые есть сейчас, команда может показывать совсем другие результаты, чем были в прошлом сезоне. Вижу, что все вместе мы можем это изменить, достигать лучших результатов, поэтому я решил вернуться».

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Мирча Луческу
Источник ФК Динамо Киев
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