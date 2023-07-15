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  4. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Переговоры с Динамо – самые легкие в моей жизни»
Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 13:27 |
293
0

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Переговоры с Динамо – самые легкие в моей жизни»

Вингер рассказал о переговорах с Игорем Суркисом

15 июля 2023, 13:27 |
293
0
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Переговоры с Динамо – самые легкие в моей жизни»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко рассказал о том, как проходили его переговоры с Игорем Суркисом по поводу возвращения в «Динамо»:

«Если честно, это самые легкие переговоры в моей жизни. Мы просто созвонились, он спросил, перехожу ли я, а я ответил, что да, как мы и договаривались. Я понимаю, что сейчас то время в моей карьере, когда мне надо думать о будущем, ведь мне осталось не так много играть на самом высоком уровне.

Поэтому сейчас именно такой возраст, 33 года, когда я еще могу что-то дать «Динамо». Я не хотел возвращаться в 36 лет, когда ты понимаешь, что у тебя нет сил, и ты пришел хорошо закончить карьеру там, где тебя все знают, любят, ценят. А я хотел прийти в команду и что-то ей дать. Смогу ли я – это покажет время. Но то, что я отдам все силы, которые у меня на данный момент есть, – это сто процентов».

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Игорь Суркис
Источник ФК Динамо Киев
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