ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник перешел в португальский клуб
Максим Деркач будет выступать за «Эшторил»
Португальский «Эшторил» официально сообщил о подписании контракта с 18-летним украинским полузащитником Максимом Деркачем. 18-летний хавбек будет выступать за команду «Эшторила» U-23.
Деркач является воспитанником «Шахтера», однако за первую команду «Горняков» не провел ни одного матча. Летом прошлого года его контракт с «Шахтером» истек, после этого Деркач оставался свободным агентом.
Также на счету Деркача 2 гола в 9 матчах за сборную Украины U-17.
O Wagner Pina , o Maksym Derkach e o Rui Vieira são os primeiros reforços da equipa Sub23 do Mágico👏🏼— Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) July 14, 2023
Bem-vindos Mágicos💪🏼#JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm pic.twitter.com/PUjQ2bIIub
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