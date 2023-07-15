ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник перешел в португальский клуб

Португальский «Эшторил» официально сообщил о подписании контракта с 18-летним украинским полузащитником Максимом Деркачем. 18-летний хавбек будет выступать за команду «Эшторила» U-23.

Деркач является воспитанником «Шахтера», однако за первую команду «Горняков» не провел ни одного матча. Летом прошлого года его контракт с «Шахтером» истек, после этого Деркач оставался свободным агентом.

Также на счету Деркача 2 гола в 9 матчах за сборную Украины U-17.