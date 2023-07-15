ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Малиновского подписал защитника Атлетико Мадрид

«Марсель» официально сообщил о подписании защитника «Атлетико» Мадрид Ренана Лоди. Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан на 5 лет.

«Марсель» заплатит за Лоди 13 миллионов евро. Также «Атлетико» получит 20% от следующей продажи игрока.

Лоди выступал за «Атлетико» с 2019 гола. Прошлый сезон провел в аренде в «Ноттингем Форест», в составе которого отметился 1 голом и 1 ассистом в 32 матчах во всех турнирах.