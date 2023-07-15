Франция15 июля 2023, 10:08 |
306
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Малиновского подписал защитника Атлетико Мадрид
Ренан Лоди продолжит карьеру во Франции
15 июля 2023, 10:08 |
306
0
«Марсель» официально сообщил о подписании защитника «Атлетико» Мадрид Ренана Лоди. Контракт с 25-летним бразильцем рассчитан на 5 лет.
«Марсель» заплатит за Лоди 13 миллионов евро. Также «Атлетико» получит 20% от следующей продажи игрока.
Лоди выступал за «Атлетико» с 2019 гола. Прошлый сезон провел в аренде в «Ноттингем Форест», в составе которого отметился 1 голом и 1 ассистом в 32 матчах во всех турнирах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 июля 2023, 11:48 20
Миланский клуб собирается начать переговоры с 10 миллионов евро
Футбол | 15 июля 2023, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 14.07.2023, 14:03
Футбол | 15.07.2023, 07:23
Бокс | 14.07.2023, 11:11
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
13.07.2023, 20:40 6
13.07.2023, 12:07
13.07.2023, 22:15 35
14.07.2023, 02:10 35
13.07.2023, 23:59
14.07.2023, 11:06 9
14.07.2023, 20:50 18