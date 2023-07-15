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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 09:45 | Обновлено 15 июля 2023, 09:46
228
0

Владислав ДУБИНЧАК: «Хочется получать больше игрового времени»

Защитник «Динамо» Киев – о подготовке к новому сезону

15 июля 2023, 09:45 | Обновлено 15 июля 2023, 09:46
228
0
Владислав ДУБИНЧАК: «Хочется получать больше игрового времени»
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак рассказал о подготовке к новому сезону:

– Половина сбора позади. В каких кондициях находится команда? Как ты лично себя чувствуешь?
– В физическом плане немного тяжеловато, потому что большие нагрузки работаем в двукратном режиме, в том числе в тренажерном зале. Но ничего, это сборы, поэтому должны терпеть и скоро уже будем выходить на финишную прямую.

– В матче с «Янг Бойз» ты был одним из тех, кто провел на поле больше тайма. Хватит ли сил проводить на поле больше времени?
– В общем, да. Но был трудный путь, ведь мы летели в день игры. Сейчас ощущается нагрузка после игры, но в течение матча чувствовал себя нормально.

– «Янг Бойз» по уровню существенно отличается от соперников, которые были в предыдущих матчах. Удалось ли проверить себя на фоне такого соперника?
– Думаю, да. Плюс мы работаем в двукратном режиме, так что были недостаточно свежими, также дорога сказалась, так что нам было гораздо труднее, чем сопернику. Это все сказалось примерно с 60-й минуты, но потом вышли ребята на замену и прибавили свежести.

– Ты забил гол в ворота «Янг Бойз», который стал для тебя уже вторым на сборах. В чем секрет? Возможно, какие-то советы от Мистера?
– Не сказал бы. Думаю, это желание доказать самому себе, бороться за место в составе. Хочется больше играть, так что здесь большая мотивация.

– В скором времени начинается новый сезон как в чемпионате Украины, так и в еврокубках, где в прошлом сезоне «Динамо» выступило неудачно. В этой связи есть ли желание реабилитироваться перед болельщиками и выступить достойно ради имиджа страны, особенно в настоящее время?
– Сто процентов нужно выступить лучше, это даже не обсуждается. Мы должны успешно преодолеть квалификацию Лиги конференций и в группе показать все, на что способны.

– В общем, какие цели ставишь перед собой на новый сезон?
– Больше играть, поскольку не очень был доволен своей ролью в весенней части прошлого сезона. Как по мне, играл мало, поэтому хочется получать больше игрового времени.

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Владислав Дубинчак Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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