Владислав ДУБИНЧАК: «Хочется получать больше игрового времени»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак рассказал о подготовке к новому сезону:

– Половина сбора позади. В каких кондициях находится команда? Как ты лично себя чувствуешь?

– В физическом плане немного тяжеловато, потому что большие нагрузки работаем в двукратном режиме, в том числе в тренажерном зале. Но ничего, это сборы, поэтому должны терпеть и скоро уже будем выходить на финишную прямую.

– В матче с «Янг Бойз» ты был одним из тех, кто провел на поле больше тайма. Хватит ли сил проводить на поле больше времени?

– В общем, да. Но был трудный путь, ведь мы летели в день игры. Сейчас ощущается нагрузка после игры, но в течение матча чувствовал себя нормально.

– «Янг Бойз» по уровню существенно отличается от соперников, которые были в предыдущих матчах. Удалось ли проверить себя на фоне такого соперника?

– Думаю, да. Плюс мы работаем в двукратном режиме, так что были недостаточно свежими, также дорога сказалась, так что нам было гораздо труднее, чем сопернику. Это все сказалось примерно с 60-й минуты, но потом вышли ребята на замену и прибавили свежести.

– Ты забил гол в ворота «Янг Бойз», который стал для тебя уже вторым на сборах. В чем секрет? Возможно, какие-то советы от Мистера?

– Не сказал бы. Думаю, это желание доказать самому себе, бороться за место в составе. Хочется больше играть, так что здесь большая мотивация.

– В скором времени начинается новый сезон как в чемпионате Украины, так и в еврокубках, где в прошлом сезоне «Динамо» выступило неудачно. В этой связи есть ли желание реабилитироваться перед болельщиками и выступить достойно ради имиджа страны, особенно в настоящее время?

– Сто процентов нужно выступить лучше, это даже не обсуждается. Мы должны успешно преодолеть квалификацию Лиги конференций и в группе показать все, на что способны.

– В общем, какие цели ставишь перед собой на новый сезон?

– Больше играть, поскольку не очень был доволен своей ролью в весенней части прошлого сезона. Как по мне, играл мало, поэтому хочется получать больше игрового времени.