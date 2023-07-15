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  4. Страшный диагноз. У скандальной жены Икарди диагностировали рак
Турция
15 июля 2023, 09:05 |
219
1

Страшный диагноз. У скандальной жены Икарди диагностировали рак

Сам форвард вынужден поменять планы на будущее

15 июля 2023, 09:05 |
219
1
Страшный диагноз. У скандальной жены Икарди диагностировали рак
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди и Ванда Нара

У скандальной жены Мауро Икарди, Ванды Нары, диагностирован рак крови – лейкемия. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Несколько дней назад Ванда посетила больницу в Буэнос-Айресе в связи с болями в животе. Там она и услышала шокирующий диагноз от врачей. Сейчас Ванда проходит лечение в одной из частных клиник Буэнос-Айреса.

Икарди в связи с болезнью жены вынужден изменить свои планы. Если раньше он планировал остаться в «Галатасарае», то сейчас намерен найти в клуб в Серии А и перевезти жену в Италию, где, по его мнению, более высокий уровень системы здравоохранения.

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Мауро Икарди Ванда Нара Галатасарай
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Міш Міш
От і зможе всі права собі  назад забрати....небойсь радія , як кацапи за ладу-калину
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