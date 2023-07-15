Страшный диагноз. У скандальной жены Икарди диагностировали рак

У скандальной жены Мауро Икарди, Ванды Нары, диагностирован рак крови – лейкемия. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Несколько дней назад Ванда посетила больницу в Буэнос-Айресе в связи с болями в животе. Там она и услышала шокирующий диагноз от врачей. Сейчас Ванда проходит лечение в одной из частных клиник Буэнос-Айреса.

Икарди в связи с болезнью жены вынужден изменить свои планы. Если раньше он планировал остаться в «Галатасарае», то сейчас намерен найти в клуб в Серии А и перевезти жену в Италию, где, по его мнению, более высокий уровень системы здравоохранения.