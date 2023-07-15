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Нидерланды
15 июля 2023, 08:25 |
605
0

ОФИЦИАЛЬНО. Последний из команды 2019 года. Душан Тадич покинул Аякс

Сербский форвард стал свободным агентом

15 июля 2023, 08:25 |
605
0
ОФИЦИАЛЬНО. Последний из команды 2019 года. Душан Тадич покинул Аякс
ФК Аякс. Душан Тадич

«Аякс» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Душаном Тадичем. Контракт с 34-летним сербским форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Решение об уходе было трудно принять, но я верю, что сейчас подходящий момент. Думаю, не только я, но и клуб должен начать новую жизнь», – заявил Тадич.

Тадич выступал зая «Аякс» с 2018 года и оставался последним из команды, которая в 2019 году остановилась в шаге от выхода в финал Лиги чемпионов. Суммарно серб провел за клуб 241 матч, забил 105 голов и сделал 112 ассистов.

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Источник ФК Аякс
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