ОФИЦИАЛЬНО. Последний из команды 2019 года. Душан Тадич покинул Аякс

«Аякс» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Душаном Тадичем. Контракт с 34-летним сербским форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Решение об уходе было трудно принять, но я верю, что сейчас подходящий момент. Думаю, не только я, но и клуб должен начать новую жизнь», – заявил Тадич.

Тадич выступал зая «Аякс» с 2018 года и оставался последним из команды, которая в 2019 году остановилась в шаге от выхода в финал Лиги чемпионов. Суммарно серб провел за клуб 241 матч, забил 105 голов и сделал 112 ассистов.