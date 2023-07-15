ОФИЦИАЛЬНО. Последний из команды 2019 года. Душан Тадич покинул Аякс
Сербский форвард стал свободным агентом
«Аякс» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Душаном Тадичем. Контракт с 34-летним сербским форвардом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
«Решение об уходе было трудно принять, но я верю, что сейчас подходящий момент. Думаю, не только я, но и клуб должен начать новую жизнь», – заявил Тадич.
Тадич выступал зая «Аякс» с 2018 года и оставался последним из команды, которая в 2019 году остановилась в шаге от выхода в финал Лиги чемпионов. Суммарно серб провел за клуб 241 матч, забил 105 голов и сделал 112 ассистов.
July 14, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Вереса» подытожил спарринг против тернопольской «Нивы»
Чемпионат мира по водным видам спорта начался в японской Фукуоке