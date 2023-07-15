Необычный матч. Женская команда Вереса сыграла с менеджментом клуба

Женская команда «Верес» начала подготовку к старту нового сезона в Высшей лиге чемпионата Украины.

Подопечные Елены Рудой также провели первый спарринг-матч, причем с необычным соперником.

На поле стадиона «Колос» в Костополе девушки померялись силами с командой менеджмента клуба.

Игра завершилась вничью со счётом 2:2. В составе красно-черных двумя мячами отличилась Татьяна Триль.