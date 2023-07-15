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Украина. Премьер лига
15 июля 2023, 05:17 | Обновлено 15 июля 2023, 05:34
81
0

Необычный матч. Женская команда Вереса сыграла с менеджментом клуба

Товарищеский поединок завершился вничью

15 июля 2023, 05:17 | Обновлено 15 июля 2023, 05:34
81
0
Необычный матч. Женская команда Вереса сыграла с менеджментом клуба
ФК Верес

Женская команда «Верес» начала подготовку к старту нового сезона в Высшей лиге чемпионата Украины.

Подопечные Елены Рудой также провели первый спарринг-матч, причем с необычным соперником.

На поле стадиона «Колос» в Костополе девушки померялись силами с командой менеджмента клуба.

Игра завершилась вничью со счётом 2:2. В составе красно-черных двумя мячами отличилась Татьяна Триль.

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Верес Ровно товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу среди женщин
Источник ФК Верес
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