Украина. Премьер лига15 июля 2023, 05:17 | Обновлено 15 июля 2023, 05:34
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Необычный матч. Женская команда Вереса сыграла с менеджментом клуба
Товарищеский поединок завершился вничью
15 июля 2023, 05:17 | Обновлено 15 июля 2023, 05:34
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Женская команда «Верес» начала подготовку к старту нового сезона в Высшей лиге чемпионата Украины.
Подопечные Елены Рудой также провели первый спарринг-матч, причем с необычным соперником.
На поле стадиона «Колос» в Костополе девушки померялись силами с командой менеджмента клуба.
Игра завершилась вничью со счётом 2:2. В составе красно-черных двумя мячами отличилась Татьяна Триль.
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