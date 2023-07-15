Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023

По итогам завершившегося молодёжного Евро-2023 U-21 Transfermarkt увеличила рыночные стоимости топ-игроков турнира.

Свою новую рыночную стоимость получил один из лидеров сборной Украины U-21 Георгий Судаков. Стоимость хавбека «Шахтера» выросла с 11 до 15 млн евро.

Благодаря успешному выступлению на молодежном Евро-2023 для ведущих украинских футболистов повышена трансферная стоимость. Команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала ЧЕ и завоевала путевку на Олимпиаду-2024.

Изменение стоимости украинских игроков от Transfermarkt (цены указаны в евро)