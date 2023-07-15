Transfermarkt: Судаков серьезно подорожал по итогам молодежного Евро-2023
Стоимость хавбека «Шахтера» возросла с 11 до 15 млн евро
По итогам завершившегося молодёжного Евро-2023 U-21 Transfermarkt увеличила рыночные стоимости топ-игроков турнира.
Свою новую рыночную стоимость получил один из лидеров сборной Украины U-21 Георгий Судаков. Стоимость хавбека «Шахтера» выросла с 11 до 15 млн евро.
Благодаря успешному выступлению на молодежном Евро-2023 для ведущих украинских футболистов повышена трансферная стоимость. Команда Руслана Ротаня дошла до полуфинала ЧЕ и завоевала путевку на Олимпиаду-2024.
Изменение стоимости украинских игроков от Transfermarkt (цены указаны в евро)
- 🔹 Георгий Судаков – 15 млн (+4 млн )
- 🔹 Артем Бондаренко – 10 млн (+2 млн)
- 🔹 Дмитрий Крыськив – 2,5 млн (+0,7 млн)
- 🔹 Алексей Кащук – 1,8 млн (+0,8 млн)
- 🔹 Максим Таловеров – 1,5 млн (+0,5 млн)
- 🔹 Алексей Сыч – 0,9 млн (+0,3 млн)
- 🔹 Богдан Вьюнник – 0,5 млн (+0,15 млн)
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