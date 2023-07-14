Другие новости14 июля 2023, 23:45 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
Важные события во всех видах спорта
14 июля 2023, 23:45 |
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В субботу, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Дерби Каунти – Солфорд
13:30 Айнтрахт Б – Бетис
14:30 Гейтсхэд – Ньюкасл
ТЕННИС
16:00 Маркета Вондроушова – Онс Жабер
18:30 Катарина Завацкая – Тесса Андрианжафитримо
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