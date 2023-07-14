СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля

В субботу, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Дерби Каунти – Солфорд

2.05 – 3.78 – 3.29

13:30 Айнтрахт Б – Бетис

5.95 – 4.45 – 1.51

14:30 Гейтсхэд – Ньюкасл

19.00 – 8.90 – 1.13

ТЕННИС

16:00 Маркета Вондроушова – Онс Жабер

2.94 – 1.48

18:30 Катарина Завацкая – Тесса Андрианжафитримо

1.24 – 3.82