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14 июля 2023, 23:45 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля

Важные события во всех видах спорта

14 июля 2023, 23:45 |
39
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Дерби Каунти – Солфорд

Favbet 2.05 – 3.78 – 3.29

13:30 Айнтрахт Б – Бетис

Favbet 5.95 – 4.45 – 1.51

14:30 Гейтсхэд – Ньюкасл

Favbet 19.00 – 8.90 – 1.13

ТЕННИС

16:00 Маркета Вондроушова – Онс Жабер

Favbet 2.94 – 1.48

18:30 Катарина Завацкая – Тесса Андрианжафитримо

Favbet 1.24 – 3.82

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Источник Sport.ua
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