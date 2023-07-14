ATP14 июля 2023, 22:21 |
55
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Сачко в свое 26-летие не смог выйти в полуфинал турнира в Румынии
Виталий проиграл Уго Гастону
14 июля 2023, 22:21 |
55
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Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 190) не смог выйти в полуфинал грунтового челленджера в Яссы (Румыния).
В 1/4 финала соревнований украинец в трех сетах проиграл Уго Гастону (Франция, ATP 137) за 1 час и 54 минуты.
АТР челленджер Яссы. Грунт. 1/4 финала
Уго Гастон (Франция) [6] – Виталий Сачко (Украина) – 6:0, 3:6, 6:3
Это была первая встреча теннисистов.
В полуфинале челленджера Гастон сыграет против Стивена Диаса.
Сегодня, 14 июля, Виталий Сачко празднует 26-й день рождения.
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Хоча манера гри француза, безумовно, максимально неприємна для суперників. Особливо на грунті.