Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко в свое 26-летие не смог выйти в полуфинал турнира в Румынии
ATP
14 июля 2023, 22:21 |
55
1

Сачко в свое 26-летие не смог выйти в полуфинал турнира в Румынии

Виталий проиграл Уго Гастону

14 июля 2023, 22:21 |
55
1
Сачко в свое 26-летие не смог выйти в полуфинал турнира в Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 190) не смог выйти в полуфинал грунтового челленджера в Яссы (Румыния).

В 1/4 финала соревнований украинец в трех сетах проиграл Уго Гастону (Франция, ATP 137) за 1 час и 54 минуты.

АТР челленджер Яссы. Грунт. 1/4 финала

Уго Гастон (Франция) [6] – Виталий Сачко (Украина) – 6:0, 3:6, 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

В полуфинале челленджера Гастон сыграет против Стивена Диаса.

Сегодня, 14 июля, Виталий Сачко празднует 26-й день рождения.

По теме:
Сачко на турнире в Румынии вышел в 1/4 финала
Сачко обыграл сеянного соперника на турнире в Румынии
Рейтинг ATP. Юбенкс дебютировал в топ-50, Пол повторил личный рекорд
Уго Гастон ATP Яссы Виталий Сачко день рождения
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Футбол | 13 июля 2023, 23:59 0
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19

В полуфиналах Португалия разгромила Норвегию, а Италия обыграла Испанию

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал одного из ключевых игроков Аякса
Футбол | 14 июля 2023, 17:18 6
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал одного из ключевых игроков Аякса
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал одного из ключевых игроков Аякса

Юрриен Тимбер подписал с лондонцами долгосрочный контракт

10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
Футбол | 14.07.2023, 14:04
10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
10 отечественных тренеров, которые были на виду в УПЛ, но сейчас без работы
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
Футбол | 14.07.2023, 11:48
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
СМИ назвали сумму первого предложения Интера по Трубину
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
Теннис | 14.07.2023, 20:26
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
В 9.5 раз меньше Свитолиной. Сколько заработала Киченок за титул Уимблдона?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Пам`ятаю, як цей Гастон три чи чотири роки тому на РГ прибрав Ваврінку і 5 сетів мучив своїми вкороченими Тіма. Французька публіка була в стані безперервного оргазму, Піолін, Ноа і решта негайно охрестили хлопця геніальним обдаруванням і майбутнім французького тенісу. А воно он як повернулося - підкорюванням челенджерів. 
Хоча манера гри француза, безумовно, максимально неприємна для суперників. Особливо на грунті.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
12.07.2023, 17:45 29
Футбол
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
13.07.2023, 07:20 13
Теннис
Динамо – Янг Бойз – 3:3. Автогол на 90-й, суперпас пяткой Ярмоленко. Видео
Динамо – Янг Бойз – 3:3. Автогол на 90-й, суперпас пяткой Ярмоленко. Видео
12.07.2023, 22:12 7
Футбол
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
12.07.2023, 21:57 33
Футбол
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
13.07.2023, 17:40 1
Теннис
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
13.07.2023, 11:30
Бокс
Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари
Источник: Динамо заинтересовано в трансфере вингера луганской Зари
12.07.2023, 20:59 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем