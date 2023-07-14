Сачко в свое 26-летие не смог выйти в полуфинал турнира в Румынии

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 190) не смог выйти в полуфинал грунтового челленджера в Яссы (Румыния).

В 1/4 финала соревнований украинец в трех сетах проиграл Уго Гастону (Франция, ATP 137) за 1 час и 54 минуты.

АТР челленджер Яссы. Грунт. 1/4 финала

Уго Гастон (Франция) [6] – Виталий Сачко (Украина) – 6:0, 3:6, 6:3

Это была первая встреча теннисистов.



В полуфинале челленджера Гастон сыграет против Стивена Диаса.

Сегодня, 14 июля, Виталий Сачко празднует 26-й день рождения.