Марченко уступил 18-летнему китайцу во 2-м раунде турнира в США

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 338) завершил выступления на хардовом челленджере в Чикаго (США).

В 1/8 финала турнира украинец в двух сетах уступил 18-летнему представителю Китая Шану Цзюньчэню за 1 час и 32 минуты.

АТР челленджер Чикаго. Хард. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Шан Цзюньчэн (Китай) [4] – 5:7, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде Шан встретится с Итаном Куинном.