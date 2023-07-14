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  4. Марченко уступил 18-летнему китайцу во 2-м раунде турнира в США
ATP
14 июля 2023, 22:10 |
111
0

Марченко уступил 18-летнему китайцу во 2-м раунде турнира в США

Илья в двух сетах проиграл Шану Цзюньчэню

14 июля 2023, 22:10 |
111
0
Марченко уступил 18-летнему китайцу во 2-м раунде турнира в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 338) завершил выступления на хардовом челленджере в Чикаго (США).

В 1/8 финала турнира украинец в двух сетах уступил 18-летнему представителю Китая Шану Цзюньчэню за 1 час и 32 минуты.

АТР челленджер Чикаго. Хард. 1/8 финала

Илья Марченко (Украина) – Шан Цзюньчэн (Китай) [4] – 5:7, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде Шан встретится с Итаном Куинном.

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Шан Цзюньчэн Илья Марченко ATP Чикаго
Источник Sport.ua
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