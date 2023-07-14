ATP14 июля 2023, 22:10 |
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Марченко уступил 18-летнему китайцу во 2-м раунде турнира в США
Илья в двух сетах проиграл Шану Цзюньчэню
14 июля 2023, 22:10 |
111
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Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 338) завершил выступления на хардовом челленджере в Чикаго (США).
В 1/8 финала турнира украинец в двух сетах уступил 18-летнему представителю Китая Шану Цзюньчэню за 1 час и 32 минуты.
АТР челленджер Чикаго. Хард. 1/8 финала
Илья Марченко (Украина) – Шан Цзюньчэн (Китай) [4] – 5:7, 3:6
Это была первая встреча теннисистов.
В следующем раунде Шан встретится с Итаном Куинном.
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