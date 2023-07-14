Украина. Первая лига14 июля 2023, 19:40 |
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ФСК Мариуполь усилился опытным игроком УПЛ
Виталий Гошкодеря подписал контракт на сезон
14 июля 2023, 19:40 |
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Как стало известно Sport.ua, ряды ФСК «Мариуполь» пополнил 35-летний универсал Виталий Гошкодеря.
Контракт рассчитан на сезон.
Прошлой весной он выступал за любительский «Штурм» (Иванков), а ранее защищал цвета «Черноморца», «Кривбасса», «Волыни», «Металлиста 1925» и «Окжетпеса» из Казахстана.
По информации нашего источника, ФСК «Мариуполь» покинул полузащитник Ярослав Доброхотов.
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