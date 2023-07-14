Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФСК Мариуполь усилился опытным игроком УПЛ
Украина. Первая лига
14 июля 2023, 19:40 |
863
0

ФСК Мариуполь усилился опытным игроком УПЛ

Виталий Гошкодеря подписал контракт на сезон

14 июля 2023, 19:40 |
863
0
ФСК Мариуполь усилился опытным игроком УПЛ
Виталий Гошкодеря

Как стало известно Sport.ua, ряды ФСК «Мариуполь» пополнил 35-летний универсал Виталий Гошкодеря.

Контракт рассчитан на сезон.

Прошлой весной он выступал за любительский «Штурм» (Иванков), а ранее защищал цвета «Черноморца», «Кривбасса», «Волыни», «Металлиста 1925» и «Окжетпеса» из Казахстана.

По информации нашего источника, ФСК «Мариуполь» покинул полузащитник Ярослав Доброхотов.

По теме:
Павар может заменить Уокера в Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал одного из ключевых игроков Аякса
Болгарский Ботев подписал экс-бека Ворсклы – лучшего футболиста Эстонии
Виталий Гошкодеря Ярослав Доброхотов ФСК Мариуполь трансферы инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
Теннис | 13 июля 2023, 22:15 35
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте

Людмила и Мате Павич обыграли тандем Сюй Ифань / Йоран Флиген в финале мейджора

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 14 июля 2023, 03:25 0
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!

Подписывайтесь и наслаждайтесь миром тенниса вместе с нами

Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину
Футбол | 14.07.2023, 14:46
Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину
Известны подробности. Интер ведет переговоры с Шахтером по Трубину
Суперкамбек! Жабер убрала Соболенко по пути в финал Уимблдона-2023
Теннис | 13.07.2023, 19:40
Суперкамбек! Жабер убрала Соболенко по пути в финал Уимблдона-2023
Суперкамбек! Жабер убрала Соболенко по пути в финал Уимблдона-2023
Заря будет играть домашние матчи еврокубков в Польше
Футбол | 14.07.2023, 16:30
Заря будет играть домашние матчи еврокубков в Польше
Заря будет играть домашние матчи еврокубков в Польше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов
Доступны бесплатно: топ-9 свободных агентов
13.07.2023, 15:29 3
Футбол
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
12.07.2023, 17:06 15
Футбол
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
Джошуа оценил шансы Дюбуа в бою с Усиком
13.07.2023, 11:30
Бокс
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
Битва и разгром. Определены финалисты чемпионата Европы 2023 U-19
13.07.2023, 23:59
Футбол
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
Вондроушова победой над Свитолиной вошла в историю Уимблдона
13.07.2023, 17:40 1
Теннис
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
13.07.2023, 07:20 13
Теннис
Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой
Свитолина не смогла пробиться в финал Уимблдона-2023, уступив Вондроушовой
13.07.2023, 16:53 112
Теннис
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
12.07.2023, 17:45 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем