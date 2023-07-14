Болгарский Ботев подписал экс-бека Ворсклы – лучшего футболиста Эстонии

31-летний центральный защитник румынской «Стяуа» Йоонас Тамм, известный в Украине по выступлениям в составе «Десны» и «Ворсклы», продолжит карьеру в Болгарии.

О подписании центрбека объявил «Ботев» из Пловдива. Контракт с футболистом рассчитан на два года.

По информации Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.

Отметим, что по итогам 2022 года Йоонас Тамм был назван лучшим футболистом Эстонии.