Румыния14 июля 2023, 16:13 |
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Болгарский Ботев подписал экс-бека Ворсклы – лучшего футболиста Эстонии
Йоонас Тамм продолжит карьеру в Пловдиве
14 июля 2023, 16:13 |
884
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31-летний центральный защитник румынской «Стяуа» Йоонас Тамм, известный в Украине по выступлениям в составе «Десны» и «Ворсклы», продолжит карьеру в Болгарии.
О подписании центрбека объявил «Ботев» из Пловдива. Контракт с футболистом рассчитан на два года.
По информации Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.
Отметим, что по итогам 2022 года Йоонас Тамм был назван лучшим футболистом Эстонии.
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