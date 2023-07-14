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  4. Болгарский Ботев подписал экс-бека Ворсклы – лучшего футболиста Эстонии
Румыния
14 июля 2023, 16:13 |
884
0

Болгарский Ботев подписал экс-бека Ворсклы – лучшего футболиста Эстонии

Йоонас Тамм продолжит карьеру в Пловдиве

14 июля 2023, 16:13 |
884
0
Болгарский Ботев подписал экс-бека Ворсклы – лучшего футболиста Эстонии
botevplovdiv.bg. Йоонас Тамм

31-летний центральный защитник румынской «Стяуа» Йоонас Тамм, известный в Украине по выступлениям в составе «Десны» и «Ворсклы», продолжит карьеру в Болгарии.

О подписании центрбека объявил «Ботев» из Пловдива. Контракт с футболистом рассчитан на два года.

По информации Transfermarkt, трансфер состоялся на правах свободного агента.

Отметим, что по итогам 2022 года Йоонас Тамм был назван лучшим футболистом Эстонии.

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Йоонас Тамм трансферы Стяуа Бухарест Ботев Пловдив Ворскла Полтава
Источник ФК Ботев Пловдив
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