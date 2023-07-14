Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус интересуется голкипером Руха
Италия
14 июля 2023, 12:01 | Обновлено 14 июля 2023, 12:04
1556
1

Ювентус интересуется голкипером Руха

Молодой голкипер Александр Харечко попал на карандаш «Старой синьоры»

14 июля 2023, 12:01 | Обновлено 14 июля 2023, 12:04
1556
1
Ювентус интересуется голкипером Руха
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, юношеская команда «Ювентуса» проявляет серьезный интерес к голкиперу львовского «Руха» Александру Харечко.

16-летний вратарь понравился скаутам «Ювентуса» во время товарищеского турнира в Италии LAZIO CUP, который состоялся весной. «Рух» дошел на этом турнире до полуфинала.

В настоящее время ведутся переговоры между клубами. Рассматриваются разные варианты, в том числе разделение права на вратаря: Харечко переедет в Италию, но 50 процентов прав на вратаря будет принадлежать «Руху». Такой трансфер может иметь имиджевую составляющую для львовской команды.

«Старая синьора» держит на карандаше еще нескольких игроков из Академии «Руха», но предметный интерес имеет только к вратарю Харечко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус начал процесс выхода из Суперлиги
Названы 4 игрока, которые Ювентусу больше не нужны
Минай – Рух – 0:1. Супергол, отмененный мяч, незабитый пенальти. Видео гола
Александр Харечко Рух Львов Ювентус
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля
Футбол | 14 июля 2023, 05:40 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля

Важные события во всех видах спорта

Левый берег подписал большую группу новичков
Футбол | 13 июля 2023, 12:07 0
Левый берег подписал большую группу новичков
Левый берег подписал большую группу новичков

Киевляне готовятся к дебюту в Первой лиге

Александр УСИК: «Мне нужен Фьюри, пояс меня не тревожит»
Бокс | 14.07.2023, 07:53
Александр УСИК: «Мне нужен Фьюри, пояс меня не тревожит»
Александр УСИК: «Мне нужен Фьюри, пояс меня не тревожит»
Жабер спасла теннис! Свентек останется первой ракеткой мира после Уимблдона
Теннис | 13.07.2023, 19:59
Жабер спасла теннис! Свентек останется первой ракеткой мира после Уимблдона
Жабер спасла теннис! Свентек останется первой ракеткой мира после Уимблдона
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
Теннис | 14.07.2023, 02:10
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
Шестизначная сумма. Сколько заработала Свитолина за Уимблдон-2023?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Злий Глобинець
Йому 16, чи не можна якось відправити його на стажування в Юве? А вже за його підсумками визначатися.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
12.07.2023, 09:18 1
Теннис
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
12.07.2023, 22:02
Теннис
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
12.07.2023, 17:45 26
Футбол
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
12.07.2023, 23:59 2
Футбол
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
Людмила Киченок – чемпионка Уимблдона-2023! Украинка взяла титул в миксте
13.07.2023, 22:15 32
Теннис
Не собрались. Шахтер потерпел сокрушительное поражение от АЕК Афины
Не собрались. Шахтер потерпел сокрушительное поражение от АЕК Афины
13.07.2023, 20:04 107
Футбол
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
Спасение на последней секунде. Динамо и Янг Бойз разошлись миром на сборах
12.07.2023, 21:57 33
Футбол
Шахтер согласовал трансфер Невертона
Шахтер согласовал трансфер Невертона
13.07.2023, 16:11 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем