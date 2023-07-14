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14 июля 2023, 11:31 | Обновлено 14 июля 2023, 11:42
535
2

Воспитанник Шахтера стал игроком клуба 3-й лиги Польши

Новая команда у Дмитрия Авдеева

14 июля 2023, 11:31 | Обновлено 14 июля 2023, 11:42
535
2
Воспитанник Шахтера стал игроком клуба 3-й лиги Польши
ФК Подлясье. Дмитрий Авдеев

Игроком польского клуба «Подлясье» стал украинский защитник Дмитрий Авдеев.

Сообщается, что 21-летний центрбек поставил свою подпись под годичным контрактом. Условия соглашения не разглашаются.

Авдеев является воспитанником «Шахтера», в структуре которого он занимался 11 лет. В Украине Дмитрий выступал за молодежный состав «горняков», а также «Яруд», который в дальнейшем был переименован в ФСК «Мариуполь».

До перехода в «Подлясье», которое играет в Третьей лиге чемпионата Польши, Дмитрий Авдеев защищал цвета команды «Томасовия Томашув Любельски» из Четвертой польской лиги.

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Источник Instagram
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Gargantua
а выехал в Польшу как волонтер?
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FunnyCat_____
Типичный воспитанник  физкультурной картонки , когда она не тырит молодых игроков у других школ 
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0
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