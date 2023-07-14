Воспитанник Шахтера стал игроком клуба 3-й лиги Польши

Игроком польского клуба «Подлясье» стал украинский защитник Дмитрий Авдеев.

Сообщается, что 21-летний центрбек поставил свою подпись под годичным контрактом. Условия соглашения не разглашаются.

Авдеев является воспитанником «Шахтера», в структуре которого он занимался 11 лет. В Украине Дмитрий выступал за молодежный состав «горняков», а также «Яруд», который в дальнейшем был переименован в ФСК «Мариуполь».

До перехода в «Подлясье», которое играет в Третьей лиге чемпионата Польши, Дмитрий Авдеев защищал цвета команды «Томасовия Томашув Любельски» из Четвертой польской лиги.