Воспитанник Шахтера стал игроком клуба 3-й лиги Польши
Новая команда у Дмитрия Авдеева
Игроком польского клуба «Подлясье» стал украинский защитник Дмитрий Авдеев.
Сообщается, что 21-летний центрбек поставил свою подпись под годичным контрактом. Условия соглашения не разглашаются.
Авдеев является воспитанником «Шахтера», в структуре которого он занимался 11 лет. В Украине Дмитрий выступал за молодежный состав «горняков», а также «Яруд», который в дальнейшем был переименован в ФСК «Мариуполь».
До перехода в «Подлясье», которое играет в Третьей лиге чемпионата Польши, Дмитрий Авдеев защищал цвета команды «Томасовия Томашув Любельски» из Четвертой польской лиги.
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