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Европейская Суперлига
14 июля 2023, 10:39 |
1403
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус начал процесс выхода из Суперлиги

В проекте останутся лишь два клуба

14 июля 2023, 10:39 |
1403
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус начал процесс выхода из Суперлиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» официально сообщил о том, что клуб начал формальную процедуру выхода из проекта Европейской Суперлиги:

«В результате обсуждения с «Реалом» и «Барселоной», и с учетом некоторых разногласий по поводу толкования соглашений, применяемых к Суперлиге, «Ювентус» подтверждает, что начал процедуру выхода из вышеупомянутого проекта.

Клуб также напоминает, что в соответствии с договорными положениями для выхода из проекта требуется предварительное согласие «Реала» и «Барселоны».

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Источник ФК Ювентус
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