ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус начал процесс выхода из Суперлиги

Туринский «Ювентус» официально сообщил о том, что клуб начал формальную процедуру выхода из проекта Европейской Суперлиги:

«В результате обсуждения с «Реалом» и «Барселоной», и с учетом некоторых разногласий по поводу толкования соглашений, применяемых к Суперлиге, «Ювентус» подтверждает, что начал процедуру выхода из вышеупомянутого проекта.

Клуб также напоминает, что в соответствии с договорными положениями для выхода из проекта требуется предварительное согласие «Реала» и «Барселоны».