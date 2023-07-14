Европейская Суперлига14 июля 2023, 10:39 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус начал процесс выхода из Суперлиги
В проекте останутся лишь два клуба
14 июля 2023, 10:39 |
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Туринский «Ювентус» официально сообщил о том, что клуб начал формальную процедуру выхода из проекта Европейской Суперлиги:
«В результате обсуждения с «Реалом» и «Барселоной», и с учетом некоторых разногласий по поводу толкования соглашений, применяемых к Суперлиге, «Ювентус» подтверждает, что начал процедуру выхода из вышеупомянутого проекта.
Клуб также напоминает, что в соответствии с договорными положениями для выхода из проекта требуется предварительное согласие «Реала» и «Барселоны».
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