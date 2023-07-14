Англия14 июля 2023, 10:10 | Обновлено 14 июля 2023, 10:28
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Нюрнберг – Арсенал – 1:1. Чудо-гол Окунуки. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского поединка
14 июля 2023, 10:10 | Обновлено 14 июля 2023, 10:28
404
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В четверг, 13 июля, состоялся контрольный спарринг, в котором вничью 1:1 сыграли немецкий «Нюрнберг» и английский «Арсенал».
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко участие в матче не принял.
На 7-й минуте «Арсенал» вывел вперед Сака. Немцы отыгрались на 62-й минуте. Автором гола записали Окунуки. Впрочем, отличился он далеко не в однозначной ситуации. Показалось, что это не гол, а автогол «канонира» Жоржиньо примерно с 35-ти метров.
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