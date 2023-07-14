Нюрнберг – Арсенал – 1:1. Чудо-гол Окунуки. Видео голов и обзор матча

В четверг, 13 июля, состоялся контрольный спарринг, в котором вничью 1:1 сыграли немецкий «Нюрнберг» и английский «Арсенал».

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко участие в матче не принял.

На 7-й минуте «Арсенал» вывел вперед Сака. Немцы отыгрались на 62-й минуте. Автором гола записали Окунуки. Впрочем, отличился он далеко не в однозначной ситуации. Показалось, что это не гол, а автогол «канонира» Жоржиньо примерно с 35-ти метров.