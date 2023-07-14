СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля

В пятницу, 14 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Бредфорд Сити – Хетафе

7.00 – 5.20 – 1.39

20:00 Кордоба – Севилья

15.00 – 7.50 – 1.11

21:00 Хартлпул Юнайтед – Мидлсбро

5.15 – 4.20 – 1.61

ТЕННИС

15:30 Янник Синнер – Новак Джокович

4.71 – 1.20

17:30 Карлос Алькарас – Даниил Медведев

1.41 – 3.26