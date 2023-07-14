Другие новости14 июля 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля
Важные события во всех видах спорта
14 июля 2023, 01:15 |
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В пятницу, 14 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 Бредфорд Сити – Хетафе
20:00 Кордоба – Севилья
21:00 Хартлпул Юнайтед – Мидлсбро
ТЕННИС
15:30 Янник Синнер – Новак Джокович
17:30 Карлос Алькарас – Даниил Медведев
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