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14 июля 2023, 01:15 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля

Важные события во всех видах спорта

14 июля 2023, 01:15 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 14 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 Бредфорд Сити – Хетафе

Favbet 7.00 – 5.20 – 1.39

20:00 Кордоба – Севилья

Favbet 15.00 – 7.50 – 1.11

21:00 Хартлпул Юнайтед – Мидлсбро

Favbet 5.15 – 4.20 – 1.61

ТЕННИС

15:30 Янник Синнер – Новак Джокович

Favbet 4.71 – 1.20

17:30 Карлос Алькарас – Даниил Медведев

Favbet 1.41 – 3.26

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Источник Sport.ua
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