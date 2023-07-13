Фрэнк ЛЭМПАРД: «В Челси не было командного духа и единства»

Фрэнк Лэмпард, под руководством которого «Челси» заканчивал прошлый, провальный для себя сезон, рассказал о причинах неудач «Синих»:

«На тренировках я видел, что это недостаточный уровень. Его было мало, чтобы добиться результата в домашнем матче с «Брентфордом», не говоря уже о «Реале».

Когда я пришел в клуб, то увидел, что командного духа и единства нет. Ничего плохого, но, чтобы быть лучшим, нужно тренироваться на топ-уровне. Как только мы не прошли «Реал», «Челси» оказался в конце сезона. Было непонятно, за что мы играем. Это ненормально для «Челси».

Когда я пришел, то очень быстро заметил, как некоторые игроки думали, что сезон подходит к концу. Они думали о будущем.

Если бы я был игроком, который не выходил на поле семь месяцев, понимая при этом, что уйду через четыре недели, то я, вероятно, не смог бы найти мотивацию. У меня нет волшебной палочки, чтобы их мотивировать».