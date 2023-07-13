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ATP
13 июля 2023, 18:35 | Обновлено 13 июля 2023, 18:41
86
0

Сачко на турнире в Румынии вышел в 1/4 финала

Украинец переиграл лаки лузера

13 июля 2023, 18:35 | Обновлено 13 июля 2023, 18:41
86
0
Сачко на турнире в Румынии вышел в 1/4 финала
ФТУ. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№190 АТР) успешно справился с барьером второго круга на турнире в Яссы (Румынии).

Украинеу смог в двух сетах уверенно переиграть чеха Михаэля Врбенского, у которого был статус лаки лузера.

АТР Яссы. Грунт. Второй круг

Михаэль Врбенски (Чехия) – Виталий Сачко (Украина) – 1:6, 2:6

За путевку в полуфинал турнира Сачко сразится с победителем встречи между французом Уго Гастоном и Пабло Куэвасом из Уругвая.

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ATP Яссы Виталий Сачко
Источник Sport.ua
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