ATP13 июля 2023, 18:35 | Обновлено 13 июля 2023, 18:41
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Сачко на турнире в Румынии вышел в 1/4 финала
Украинец переиграл лаки лузера
13 июля 2023, 18:35 | Обновлено 13 июля 2023, 18:41
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Украинский теннисист Виталий Сачко (№190 АТР) успешно справился с барьером второго круга на турнире в Яссы (Румынии).
Украинеу смог в двух сетах уверенно переиграть чеха Михаэля Врбенского, у которого был статус лаки лузера.
АТР Яссы. Грунт. Второй круг
Михаэль Врбенски (Чехия) – Виталий Сачко (Украина) – 1:6, 2:6
За путевку в полуфинал турнира Сачко сразится с победителем встречи между французом Уго Гастоном и Пабло Куэвасом из Уругвая.
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