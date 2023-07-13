Сачко на турнире в Румынии вышел в 1/4 финала

Украинский теннисист Виталий Сачко (№190 АТР) успешно справился с барьером второго круга на турнире в Яссы (Румынии).

Украинеу смог в двух сетах уверенно переиграть чеха Михаэля Врбенского, у которого был статус лаки лузера.

АТР Яссы. Грунт. Второй круг

Михаэль Врбенски (Чехия) – Виталий Сачко (Украина) – 1:6, 2:6

За путевку в полуфинал турнира Сачко сразится с победителем встречи между французом Уго Гастоном и Пабло Куэвасом из Уругвая.