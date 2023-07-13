Подолье подписало нескольких новичков, среди них Симинин

Как стало известно Sport.ua, свои отношения с «Подольем» узаконили бывшие игроки «Львова», «Карпат», «Диназа» и «Скорука».

Новичками хмельницкого клуба стали защитники Сергей Симинин, Валерий Болденков и Валентин Корешков, а также атакующий полузащитник Даниил Боженар.

35-летний Симинин, известный по выступлениям за «Зарю», «Волынь», «Гелиос», «Ворсклу», «Александрию» и «Карпаты», минувший сезон провел во «Львове». В составе «горожан» провел 10 матчей в УПЛ.

28-летний Болденков, в свое время поигравший за молодежную сборную Украины, последние два сезона отыграл за «Карпаты». В прошлом сезоне на его счету 13 матчей в Первой лиге.

24-летний Корешков с 2018 года играл за «Диназ», пройдя с вышгородцами путь от чемпионата Киевской области до Первой лиги. В минувшем сезоне он провел 19 матчей и забил 1 мяч.

23-летний Боженар на профессиональном уровне поиграл за «Перемогу» и «Скорук». В составе последнего в предыдущем сезоне Первой лиги он сыграл 18 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Еще несколько игроков, среди которых бывший полузащитник «Металлиста 1925», «Металла» и «Горняка-Спорт» Сергей Романов, находятся в команде из Хмельницкого на просмотре.

«Подолье» возобновляет выступления в Первой лиге, пропустив предыдущий сезон из-за войны. В стартовом туре нового чемпионата (базовый день — 28 июля) подопечные Виталия Костышина сыграют на выезде с «Прикарпатьем».