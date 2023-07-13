Реал сообщил о травме полузащитника Себальоса

Мадридский «Реал» официально уведомил о том, что полузащитник команды Даниэль Себальос травмирован.

У 26-летнего игрока диагностирована травма дистального сухожилия правой двуглавой мышцы бедра. О сроках восстановления Себальоса ничего не известно.

Есть предположение, что хавбек будет вне игры не меньше месяца.

В сезоне-2022/2023 Даниэль Себальос провел за «Реал» во всех турнирах 46 матчей, забил 1 гол, сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Себальос заключил с «Реалом» новый контракт.