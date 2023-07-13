Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал сообщил о травме полузащитника Себальоса
Испания
13 июля 2023, 14:15 | Обновлено 13 июля 2023, 14:26
146
0

Реал сообщил о травме полузащитника Себальоса

Игрок попал в клубный лазарет

13 июля 2023, 14:15 | Обновлено 13 июля 2023, 14:26
146
0
Реал сообщил о травме полузащитника Себальоса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

Мадридский «Реал» официально уведомил о том, что полузащитник команды Даниэль Себальос травмирован.

У 26-летнего игрока диагностирована травма дистального сухожилия правой двуглавой мышцы бедра. О сроках восстановления Себальоса ничего не известно.

Есть предположение, что хавбек будет вне игры не меньше месяца.

В сезоне-2022/2023 Даниэль Себальос провел за «Реал» во всех турнирах 46 матчей, забил 1 гол, сделал 9 ассистов.

Ранее сообщалось, что Себальос заключил с «Реалом» новый контракт.

По теме:
Источник: Сабонис избежал хирургического вмешательства
ФИФА выплатила клубам деньги за игроков на ЧМ. Кто получил больше всех?
Летний новичок Днепра-1 получил небольшое повреждение
травма Дани Себальос Реал Мадрид
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
Футбол | 12 июля 2023, 23:59 2
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов
Коваль пропустил от румынов. Результаты 1-го раунда отбора к Лиге чемпионов

Украинец в матче за «Шериф» не сумел удержать ворота в неприкосновенности

Жирона арендовала 19-летнего бразильского вингера у Труа
Футбол | 13 июля 2023, 12:20 0
Жирона арендовала 19-летнего бразильского вингера у Труа
Жирона арендовала 19-летнего бразильского вингера у Труа

Савио Морейра может сыграть на обоих флангах атаки

ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
Футбол | 12.07.2023, 17:06
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
ФОТО. Трубин провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Футбол | 12.07.2023, 17:45
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Украина рассматривает возможность бойкота ЧМ по пляжному футболу
Источник: Интер после ухода Хандановича работает над подписанием Трубина
Футбол | 13.07.2023, 11:11
Источник: Интер после ухода Хандановича работает над подписанием Трубина
Источник: Интер после ухода Хандановича работает над подписанием Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
Людмила Киченок – третья украинка, которая сыграет в финале Уимблдона
12.07.2023, 22:02
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
11.07.2023, 20:55 2
Теннис
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
13.07.2023, 07:20 13
Теннис
Андреа ПИРЛО: «Горд тем, что мне доверили такую команду»
Андреа ПИРЛО: «Горд тем, что мне доверили такую команду»
11.07.2023, 09:46
Футбол
УАФ: суд отменил решение об отстранении Павелко от должности президента
УАФ: суд отменил решение об отстранении Павелко от должности президента
11.07.2023, 17:31 24
Футбол
Динамо – Янг Бойз – 3:3. Автогол на 90-й, суперпас пяткой Ярмоленко. Видео
Динамо – Янг Бойз – 3:3. Автогол на 90-й, суперпас пяткой Ярмоленко. Видео
12.07.2023, 22:12 5
Футбол
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
11.07.2023, 12:00
Футбол
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
11.07.2023, 22:26 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем