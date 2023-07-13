ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг стал одноклубником Миколенко

Эшли Янг стал первым подписанием «Эвертона» в летнее межсезонье.

38-летний футболист перешел в ливерпульский клуб на правах свободного агента, заключив однолетнее соглашение до конца июня 2024 года.

С 2021 по 2023 год Янг выступал за «Астон Виллу». В конце мая он покинул бирмингемский клуб и стал свободным агентом. В сезоне 2022/23 переквалифицировавшийся из вингера в крайнего защитника Янг провел 29 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

Отметим, что Эшли Янг с 2011 по 2020 играл в составе «Манчестер Юнайтед» и стал легендой клуба.

В «Эвертоне» выступает украинский защитник Виталий Миколенко. Ранее сообщалось, что Виталий не поехал на сборы вместе с командой из-за повреждения.