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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг стал одноклубником Миколенко
Англия
13 июля 2023, 13:40 |
693
1

ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг стал одноклубником Миколенко

38-летний английский футболист подписал годичный контракт с клубом из Ливерпуля

13 июля 2023, 13:40 |
693
1
ОФИЦИАЛЬНО. Эшли Янг стал одноклубником Миколенко
ФК Эвертон. Эшли Янг

Эшли Янг стал первым подписанием «Эвертона» в летнее межсезонье.

38-летний футболист перешел в ливерпульский клуб на правах свободного агента, заключив однолетнее соглашение до конца июня 2024 года.

С 2021 по 2023 год Янг выступал за «Астон Виллу». В конце мая он покинул бирмингемский клуб и стал свободным агентом. В сезоне 2022/23 переквалифицировавшийся из вингера в крайнего защитника Янг провел 29 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

Отметим, что Эшли Янг с 2011 по 2020 играл в составе «Манчестер Юнайтед» и стал легендой клуба.

В «Эвертоне» выступает украинский защитник Виталий Миколенко. Ранее сообщалось, что Виталий не поехал на сборы вместе с командой из-за повреждения.

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Эвертон Манчестер Юнайтед Астон Вилла трансферы Эшли Янг свободный агент Виталий Миколенко трансферы АПЛ
Источник ФК Эвертон
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