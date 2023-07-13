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Украина. Первая лига
13 июля 2023, 12:36 |
309
0

На просмотр в Диназ прибыл чемпион Европы

В межсезонье команду покинула целая группа игроков

13 июля 2023, 12:36 |
309
0
На просмотр в Диназ прибыл чемпион Европы
ФК Олимпик. Дмитрий Еременко

Футболисты из Вышгорода провели очередной спарринг, разойдясь миром с еще одним представителем Первой лиги – ФСК «Мариуполь» – 1:1. Следующий контрольный матч подопечные Александра Головко сыграют 15 июля с «Чайкой» (Петропавловская Борщаговка).

Как стало известно Sport.ua, в межсезонье «Диназ» покинули Валентин Корешков, Станислав Пестрецов, Станислав Мораренко, Антон Салабай, Сергей Белоус, Богдан Оринчак, Кирилл Быстрицкий, Назарий Пастернак.

По информации нашего источника, на просмотре находится десять потенциальных новичков, среди которых самый известный Дмитрий Еременко – чемпион Европы среди юниоров 2009 года, в активе которого есть выступления за «Ворсклу», «Металлист», «Волынь», «Оболонь». Кто из них продолжит карьеру в «Динаге» определится в начале следующей недели.

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инсайд Валентин Корешков Станислав Пестрецов Станислав Мораренко Антон Салабай Сергей Белоус Богдан Оринчак Кирилл Быстрицкий Назарий Пастернак Дмитрий Еременко трансферы Диназ Вышгород Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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