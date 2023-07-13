На просмотр в Диназ прибыл чемпион Европы
В межсезонье команду покинула целая группа игроков
Футболисты из Вышгорода провели очередной спарринг, разойдясь миром с еще одним представителем Первой лиги – ФСК «Мариуполь» – 1:1. Следующий контрольный матч подопечные Александра Головко сыграют 15 июля с «Чайкой» (Петропавловская Борщаговка).
Как стало известно Sport.ua, в межсезонье «Диназ» покинули Валентин Корешков, Станислав Пестрецов, Станислав Мораренко, Антон Салабай, Сергей Белоус, Богдан Оринчак, Кирилл Быстрицкий, Назарий Пастернак.
По информации нашего источника, на просмотре находится десять потенциальных новичков, среди которых самый известный Дмитрий Еременко – чемпион Европы среди юниоров 2009 года, в активе которого есть выступления за «Ворсклу», «Металлист», «Волынь», «Оболонь». Кто из них продолжит карьеру в «Динаге» определится в начале следующей недели.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следующая встреча пройдет в США
Команда соберется в Риге 15 июля