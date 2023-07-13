На просмотр в Диназ прибыл чемпион Европы

Футболисты из Вышгорода провели очередной спарринг, разойдясь миром с еще одним представителем Первой лиги – ФСК «Мариуполь» – 1:1. Следующий контрольный матч подопечные Александра Головко сыграют 15 июля с «Чайкой» (Петропавловская Борщаговка).

Как стало известно Sport.ua, в межсезонье «Диназ» покинули Валентин Корешков, Станислав Пестрецов, Станислав Мораренко, Антон Салабай, Сергей Белоус, Богдан Оринчак, Кирилл Быстрицкий, Назарий Пастернак.

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По информации нашего источника, на просмотре находится десять потенциальных новичков, среди которых самый известный Дмитрий Еременко – чемпион Европы среди юниоров 2009 года, в активе которого есть выступления за «Ворсклу», «Металлист», «Волынь», «Оболонь». Кто из них продолжит карьеру в «Динаге» определится в начале следующей недели.