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  4. ФИФА выплатила клубам деньги за игроков на ЧМ. Кто получил больше всех?
Англия
13 июля 2023, 11:45 |
1328
0

ФИФА выплатила клубам деньги за игроков на ЧМ. Кто получил больше всех?

Не очень большие деньги для топ-клубов

13 июля 2023, 11:45 |
1328
0
ФИФА выплатила клубам деньги за игроков на ЧМ. Кто получил больше всех?
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА объявила о том, что выплатила клубам деньги за игроков, которые выступали на чемпионате мира в конце прошлого года. Общая сумма выплат составила 209 миллионов долларов.

Больше всех получил «Манчестер Сити» – 4,6 миллиона долларов. Далее в списке «Барселона», «Бавария», «Реал» и ПСЖ. Выплаты проводятся в соответствии с количеством дней, которые каждый футболист потратил на ЧМ-2022.

В ФИФА пообещали, что суммы увеличатся на ЧМ-2026, где будет больше команд и матчей.

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Источник BBC
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