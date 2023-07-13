ФИФА выплатила клубам деньги за игроков на ЧМ. Кто получил больше всех?

ФИФА объявила о том, что выплатила клубам деньги за игроков, которые выступали на чемпионате мира в конце прошлого года. Общая сумма выплат составила 209 миллионов долларов.

Больше всех получил «Манчестер Сити» – 4,6 миллиона долларов. Далее в списке «Барселона», «Бавария», «Реал» и ПСЖ. Выплаты проводятся в соответствии с количеством дней, которые каждый футболист потратил на ЧМ-2022.

В ФИФА пообещали, что суммы увеличатся на ЧМ-2026, где будет больше команд и матчей.