Англия13 июля 2023, 11:45 |
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ФИФА выплатила клубам деньги за игроков на ЧМ. Кто получил больше всех?
Не очень большие деньги для топ-клубов
13 июля 2023, 11:45 |
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ФИФА объявила о том, что выплатила клубам деньги за игроков, которые выступали на чемпионате мира в конце прошлого года. Общая сумма выплат составила 209 миллионов долларов.
Больше всех получил «Манчестер Сити» – 4,6 миллиона долларов. Далее в списке «Барселона», «Бавария», «Реал» и ПСЖ. Выплаты проводятся в соответствии с количеством дней, которые каждый футболист потратил на ЧМ-2022.
В ФИФА пообещали, что суммы увеличатся на ЧМ-2026, где будет больше команд и матчей.
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