ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с капитаном

Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о том, что универсал команды Илья Путря подписал новый контракт. Капитан продлил соглашение на один год.

Одесситы утверждают, что у Путри были предложения от ведущих команд УПЛ. 25-летний игрок может сыграть на флангах обороны, а также в полузащите.

В минувшем сезоне Илья провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.