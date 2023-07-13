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Украина. Премьер лига
13 июля 2023, 10:48 |
231
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с капитаном

Илья Путря подписал новый контракт

13 июля 2023, 10:48 |
231
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с капитаном
ФК Черноморец. Илья Путря

Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о том, что универсал команды Илья Путря подписал новый контракт. Капитан продлил соглашение на один год.

Одесситы утверждают, что у Путри были предложения от ведущих команд УПЛ. 25-летний игрок может сыграть на флангах обороны, а также в полузащите.

В минувшем сезоне Илья провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Черноморец Одесса Илья Путря продление контракта
Источник ФК Черноморец
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