Украина. Премьер лига13 июля 2023, 10:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с капитаном
Илья Путря подписал новый контракт
13 июля 2023, 10:48 |
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Клуб УПЛ «Черноморец» объявил о том, что универсал команды Илья Путря подписал новый контракт. Капитан продлил соглашение на один год.
Одесситы утверждают, что у Путри были предложения от ведущих команд УПЛ. 25-летний игрок может сыграть на флангах обороны, а также в полузащите.
В минувшем сезоне Илья провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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