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Украина. Первая лига
13 июля 2023, 10:28 |
270
0

Капитан Прикарпатья получил серьезную травму на сборе

За две недели до старта нового сезона команда осталась без Цюцюры

13 июля 2023, 10:28 |
270
0
Капитан Прикарпатья получил серьезную травму на сборе
ФК Прикарпатье. Василий Цюцюра

Нападающий и капитан «Прикарпатья» Василий Цюцюра получил серьезную травму в контрольном матче со «Скалой» (1:3), который состоялся в среду в Моршине. Уже на 4-й минуте при попытке удара по воротам при сопротивлении соперника Цюцюра оказался на газоне, покинуть который он смог лишь при помощи медперсонала. По информации Sport.ua, футболист травмировал левое колено и в ближайшее время пройдет медобследование.

29-летний Цюцюра в минувшем сезоне Первой лиги провел 20 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи. Ранее футболист играл за «Скалу», «Сталь» из Каменского и «Нефтяник-Укрнафту».

Стоит отметить, что в спарринге со «Скалой 1911» травму получил и защитник «Прикарпатья» Василий Француз, вынужденный замениться по ходу первого тайма. Однако его повреждение не столь серьезно.

«Прикарпатье» по итогам прошлого сезона заняло девятое место в Первой лиге. В стартовом туре нового чемпионата, базовым днем которого станет 28 июля, ивано-франковцы примут на родном стадионе «Подолье» из Хмельницкого.

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Прикарпатье Ивано-Франковск Василий Цюцюра Первая лига Украины инсайд
Источник Sport.ua
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