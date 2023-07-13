Элина СВИТОЛИНА: «Нет времени на поражения. Не знаю, сколько буду играть»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая сегодня сыграет в полуфинале Уимблдона, рассказала о разнице между нынешними выступлениями и тем периодом, который был до паузы в карьере.

«Сейчас я просто говорю себе, что количество лет впереди, тех лет, которые еще у меня остаются, оно меньше того количества, которое уже в прошлом. Я должна взять и сделать это, у меня больше нет времени для проигрышей. Я не знаю, сколько еще лет буду играть».

«Поэтому я стараюсь говорить себе, что должна быть решительной. Ты тренируешься ради этих важных моментов. Вот как сегодня, пока я шла на Центральный корт, на своем пути я увидела столько истории. Ты просто понимаешь, что тренируешься именно ради этого. Я просто говорила, что надо выйти и действовать решительно, надо отдать все силы. Это мне на самом деле помогло и еще также немного успокоило», – сказала Свитолина.

Элина в полуфинале сыграет против Маркеты Вондроушовой.