Еще один дорогой хавбек. Челси близок к подписанию игрока Брайтона

По информации Фабрицио Романо, «Челси» намерен усилить центр поля хавбеком «Брайтона» Мойсесом Кайседо, которого зимой хотел подписать «Арсенал».

Сообщается, что Синие предложили за игрока около 70 миллионов фунтов, однако этого оказалось недостаточно. Стороны продолжают переговоры, а лондонский клуб оптимистичен в том, что ему удастся заполучить футболиста.

21-летний Кайседо в минувшем сезоне провел 43 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.