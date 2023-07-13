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13 июля 2023, 07:12 |
459
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Возглавить Шахтер — лучшее решение в моей карьере»

Тренер покинул Украину

13 июля 2023, 07:12 |
459
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Возглавить Шахтер — лучшее решение в моей карьере»
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Наставник Игор Йовичевич после ухода из «Шахтера» возглавил клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Хорватский тренер попрощался с украинской командой.

«Наверное, вы знаете, что несколько дней назад я возглавил клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Интересные жизненные пути и судьба, ведь в прошлом году никто из иностранных тренеров не хотел принять «Шахтер» в условиях войны. Мы с тренерским штабом приняли решение – и это был лучший шаг в моей карьере».

«Хочу поблагодарить болельщиков «Шахтера» и всех, кто меня поддерживал. Хочу поблагодарить и «Шахтер», президента клуба. Мне дали шанс возглавить лучший клуб Украины с высоким статусом и опытом в Лиге чемпионов. «Шахтер» многое мне дал в прошлом сезоне, который был тяжелым. Были незабываемые моменты в еврокубках и чемпионате».

«Желаю новому тренерскому штабу успешного сезона», — сказал Йовичевич.

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Источник: Интер может подписать Трубина бесплатно в 2024 году
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Источник Instagram
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