Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Возглавить Шахтер — лучшее решение в моей карьере»

Наставник Игор Йовичевич после ухода из «Шахтера» возглавил клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Хорватский тренер попрощался с украинской командой.

«Наверное, вы знаете, что несколько дней назад я возглавил клуб «Аль-Раед» из Саудовской Аравии. Интересные жизненные пути и судьба, ведь в прошлом году никто из иностранных тренеров не хотел принять «Шахтер» в условиях войны. Мы с тренерским штабом приняли решение – и это был лучший шаг в моей карьере».

«Хочу поблагодарить болельщиков «Шахтера» и всех, кто меня поддерживал. Хочу поблагодарить и «Шахтер», президента клуба. Мне дали шанс возглавить лучший клуб Украины с высоким статусом и опытом в Лиге чемпионов. «Шахтер» многое мне дал в прошлом сезоне, который был тяжелым. Были незабываемые моменты в еврокубках и чемпионате».

«Желаю новому тренерскому штабу успешного сезона», — сказал Йовичевич.