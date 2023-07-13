Барселона может вернуть в свои ряды Тьяго Алькантару

Полузащитник английского «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может снова стать игроком испанской «Барселоны».

Каталонский клуб прорабатывает вероятность подписания 32-летнего игрока. «Ливерпуль» якобы не против ухода хавбека, но предложение по нему должно быть достойным.

Тьяго Алькантара – воспитанник «Барселоны». За первую клубную команду он играл с 2011 по 2013 год. В сезоне-2022/2023 испанский хавбек провел за «Ливерпуль» в общей сложности 28 матчей, отметился одним ассистом.

Контракт Алькантары с мерсисайдцами действует до конца июня 2024 года