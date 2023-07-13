Романов и Деревинский получили назначения на матчи 1-го раунда отбора ЛК

Европейский футбольный союз огласил судейские бригады на ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги конференций-2023/2024, которые состоялся 20 июля.

Назначение получили две украинские судейские бригады.

Матч «Пайде» Эстония – «Б-36» Фареры будет судить Виталий Романов. Помогать ему будут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий, Николай Балакин – четвертый арбитр.

Игру «Арсенал» Черногория – «Алашкерт» Армения рассудит Алексей Деревинский. Его помощники – Виктор Матяш и Александр Жуков, четвертый рефери – Ярослав Козик.