СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля

В четверг, 13 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 ФК Рига – Викингур

1.74 – 3.75 – 4.63

21:00 Тирана – Динамо Батуми

3.00 – 3.20 – 2.44

22:00 Марибор – Биркиркара

1.16 – 7.40 – 17.00

ТЕННИС

15:30 Элина Свитолина – Маркета Вондроушова

2.08 – 1.75

18:30 Мате Павич / Людмила Киченок – Йоран Флиген / Сюй Ифань

1.67 – 2.22