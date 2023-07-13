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13 июля 2023, 00:13 |
28
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля

Важные события во всех видах спорта

13 июля 2023, 00:13 |
28
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

20:00 ФК Рига – Викингур

Favbet 1.74 – 3.75 – 4.63

21:00 Тирана – Динамо Батуми

Favbet 3.00 – 3.20 – 2.44

22:00 Марибор – Биркиркара

Favbet 1.16 – 7.40 – 17.00

ТЕННИС

15:30 Элина Свитолина – Маркета Вондроушова

Favbet 2.08 – 1.75

18:30 Мате Павич / Людмила Киченок – Йоран Флиген / Сюй Ифань

Favbet 1.67 – 2.22

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Источник Sport.ua
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