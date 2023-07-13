Другие новости13 июля 2023, 00:13 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 июля
Важные события во всех видах спорта
13 июля 2023, 00:13 |
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В четверг, 13 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
20:00 ФК Рига – Викингур
21:00 Тирана – Динамо Батуми
22:00 Марибор – Биркиркара
ТЕННИС
15:30 Элина Свитолина – Маркета Вондроушова
18:30 Мате Павич / Людмила Киченок – Йоран Флиген / Сюй Ифань
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