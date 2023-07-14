Верес просматривает экс-бомбардира Металлиста 1925

Как стало известно Sport.ua, украинский вингер Олег Синица продолжает проходить просмотр в ровенском клубе «Верес».

27-летний футболист известен по выступлениям за «Металлист 1925», «Рух» и «Агробизнес».

Синица может играть на правом или левом фланге атаки, а также в центре нападения.

В прошлом году Олег выступал за клуб 3-й польской лиги «Свит» (Щецин), где забил 13 мячей.