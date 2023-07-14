Украина. Премьер лига14 июля 2023, 03:40 | Обновлено 14 июля 2023, 04:12
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Верес просматривает экс-бомбардира Металлиста 1925
Олег Синица в последнее время выступал за команду 3-го дивизиона Польши
14 июля 2023, 03:40 | Обновлено 14 июля 2023, 04:12
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Как стало известно Sport.ua, украинский вингер Олег Синица продолжает проходить просмотр в ровенском клубе «Верес».
27-летний футболист известен по выступлениям за «Металлист 1925», «Рух» и «Агробизнес».
Синица может играть на правом или левом фланге атаки, а также в центре нападения.
В прошлом году Олег выступал за клуб 3-й польской лиги «Свит» (Щецин), где забил 13 мячей.
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