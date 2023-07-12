Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
В четверг на корты Лондона выйдут 2 украинские теннисистки
12 июля начнутся матчи 1/2 финала на Уимблдоне-2023 в женском одиночном разряде, а также будет сыгран финальный поединок в смешанном парном разряде.
В четверг на корты Лондона выйдут 2 украинки: Элина Свитолина и Людмила Киченок.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток
Уимблдон. 1/2 финала одиночного разряда
Центральный корт. 1-й запуск (15:30)
Элина Свитолина [WC] – Маркета Вондроушова
Уимблдон. Финал смешанного парного разряда
Центральный корт. 3-й запуск (18:30)
Людмила Киченок / Мате Павич [7] – Сюй Ифань / Йоран Флиген
* ориентировочное время
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