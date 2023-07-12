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  4. Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
Уимблдон
12 июля 2023, 21:25 |
777
1

Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля

В четверг на корты Лондона выйдут 2 украинские теннисистки

12 июля 2023, 21:25 |
777
1
Когда играет Свитолина? Расписание матчей украинок на Уимблдоне на 13 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 июля начнутся матчи 1/2 финала на Уимблдоне-2023 в женском одиночном разряде, а также будет сыгран финальный поединок в смешанном парном разряде.

В четверг на корты Лондона выйдут 2 украинки: Элина Свитолина и Людмила Киченок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. 1/2 финала одиночного разряда

Центральный корт. 1-й запуск (15:30)
Элина Свитолина [WC] – Маркета Вондроушова

Уимблдон. Финал смешанного парного разряда

Центральный корт. 3-й запуск (18:30)
Людмила Киченок / Мате Павич [7] – Сюй Ифань / Йоран Флиген

* ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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расписание Уимблдон-2023 Элина Свитолина Маркета Вондроушова Людмила Киченок Мате Павич Сюй Ифань Йоран Флиген
Источник Sport.ua
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KirTheKing
предлагаю сделать завтра укороченный рабочий день, до 15.30..
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