Charly vs Holger. Алькарас выбил Руне на пути в полуфинал Уимблдона-2023

Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) вышел в полуфинал Уимблдона-2023.

В 1/4 финала травяного мейджора испанец в трех сетах обыграл Хольгера Руне (АТР 6, Дания) за 2 часа и 22 минуты.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Хольгер Руне (Дания) [6] – 7:6 (7:3), 6:4, 6:4

Это была третья встреча теннисистов. Счет стал 2:1 в пользу Алькараса.

В полуфинале травяного мейджора Карлитос сыграет против Даниила Медведева.