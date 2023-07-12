Уимблдон12 июля 2023, 20:30 | Обновлено 12 июля 2023, 21:08
439
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Charly vs Holger. Алькарас выбил Руне на пути в полуфинал Уимблдона-2023
Карлитос обыграл датчанина в трех сетах
12 июля 2023, 20:30 | Обновлено 12 июля 2023, 21:08
439
0
Первый номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) вышел в полуфинал Уимблдона-2023.
В 1/4 финала травяного мейджора испанец в трех сетах обыграл Хольгера Руне (АТР 6, Дания) за 2 часа и 22 минуты.
Уимблдон-2023. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Хольгер Руне (Дания) [6] – 7:6 (7:3), 6:4, 6:4
Это была третья встреча теннисистов. Счет стал 2:1 в пользу Алькараса.
В полуфинале травяного мейджора Карлитос сыграет против Даниила Медведева.
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