Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Кремне произошли изменения в тренерском штабе
Украина. Первая лига
12 июля 2023, 19:46 |
173
0

В Кремне произошли изменения в тренерском штабе

Валерий Куценко покинул клуб

12 июля 2023, 19:46 |
173
0
В Кремне произошли изменения в тренерском штабе
ФК Кремень

В подготовительный период «Кремень» провел два спарринга, уступив «Кривбассу» 1:3 и «Ингульцу» 1:2. 15 июля они померяются силами с «Горняком-Спорт», 16 – с «Александрией», а 22 июля – с «Колосом».

Как рассказал Sport.ua главный тренер «Кремня» Роман Локтионов, пертурбации коснулись, прежде всего, тренерского штаба:

«Поскольку мой помощник Валерий Куценко возглавил «Горняк-Спорт», то его заменил Дмитрий Назаренко, который ранее работал с николаевскими командами мастеров, а за подготовку вратарей будет отвечать Сергей Карпов, который в свое время был одним из тренеров тернопольской «Нивы».

Изъявили желание продолжить карьеру в других командах Кирилл Матвеев, Даниил Фальковский, Даниил Ермолов, а Дениса Галату арендовал «Металург».

Пролонгировали контракты с Давронбеком Азизовым, Орестом Панчишиным и Андреем Савицким.

На просмотре сейчас находится семь потенциальных новичков, по двум из них мы уже определились, хотим, чтобы они остались. Сейчас ведем переговоры с их предыдущими клубами.

По теме:
ФК ЮКСА определился с первыми новичками
Буковина подписала защитника из Вереса и продлила контракты с братьями
Летний новичок Днепра-1 получил небольшое повреждение
Кремень Кременчуг инсайд Роман Локтионов Валерий Куценко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Теннис | 11 июля 2023, 22:26 5
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»
Ига СВЕНТЕК: «Сказала Элине, что надеюсь, что она выиграет Уимблдон»

Первая ракетка мира провела пресс-конференцию после поражения от Свитолиной на Уимблдоне-2023

ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
Теннис | 12 июля 2023, 09:18 0
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»
ВОНДРОУШОВА: «Выйти в полуфинал Уимблдона – безумие»

Будущая соперница Свитолиной – о своих результатах на текущем турнире

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Рыбалка покидает команду
Футбол | 12.07.2023, 17:11
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Рыбалка покидает команду
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Рыбалка покидает команду
Карло НИКОЛИНИ: «У Шахтера прекрасная команда, лучшие игроки Украины»
Футбол | 12.07.2023, 13:28
Карло НИКОЛИНИ: «У Шахтера прекрасная команда, лучшие игроки Украины»
Карло НИКОЛИНИ: «У Шахтера прекрасная команда, лучшие игроки Украины»
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
Теннис | 12.07.2023, 04:59
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
СВИТОЛИНА: «Дочь сильно отвлекалась на мороженое, а я не в приоритете»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
Элина СВИТОЛИНА: «Рождение ребенка и война сделали меня другим человеком»
11.07.2023, 20:55 2
Теннис
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Уимблдоне-2023
10.07.2023, 20:57 8
Теннис
В Испании прокуратура занялась странными заявлениями Анчелотти
В Испании прокуратура занялась странными заявлениями Анчелотти
11.07.2023, 10:05 3
Футбол
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
11.07.2023, 12:00
Футбол
Что решили в Вильнюсе? Саммит НАТО принял решение по Украине
Что решили в Вильнюсе? Саммит НАТО принял решение по Украине
12.07.2023, 01:35 7
Война
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
Минус два россиянина. Определена первая полуфинальная пара Уимблдона-2023
11.07.2023, 21:59 6
Теннис
Андреа ПИРЛО: «Горд тем, что мне доверили такую команду»
Андреа ПИРЛО: «Горд тем, что мне доверили такую команду»
11.07.2023, 09:46
Футбол
Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
Соперники Украины. Уже известны 15 из 16 участников ЧМ по пляжному футболу
10.07.2023, 22:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем