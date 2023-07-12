В Кремне произошли изменения в тренерском штабе

В подготовительный период «Кремень» провел два спарринга, уступив «Кривбассу» 1:3 и «Ингульцу» 1:2. 15 июля они померяются силами с «Горняком-Спорт», 16 – с «Александрией», а 22 июля – с «Колосом».

Как рассказал Sport.ua главный тренер «Кремня» Роман Локтионов, пертурбации коснулись, прежде всего, тренерского штаба:

«Поскольку мой помощник Валерий Куценко возглавил «Горняк-Спорт», то его заменил Дмитрий Назаренко, который ранее работал с николаевскими командами мастеров, а за подготовку вратарей будет отвечать Сергей Карпов, который в свое время был одним из тренеров тернопольской «Нивы».

Изъявили желание продолжить карьеру в других командах Кирилл Матвеев, Даниил Фальковский, Даниил Ермолов, а Дениса Галату арендовал «Металург».

Пролонгировали контракты с Давронбеком Азизовым, Орестом Панчишиным и Андреем Савицким.

На просмотре сейчас находится семь потенциальных новичков, по двум из них мы уже определились, хотим, чтобы они остались. Сейчас ведем переговоры с их предыдущими клубами.