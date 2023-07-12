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  4. Не дожал. Юбенкс уступил Медведеву в 1/4 финала Уимблдона-2023
Уимблдон
12 июля 2023, 20:01 |
284
0

Не дожал. Юбенкс уступил Медведеву в 1/4 финала Уимблдона-2023

Кристофер лидировал по сетам, но не смог дожать Даниила

12 июля 2023, 20:01 |
284
0
Не дожал. Юбенкс уступил Медведеву в 1/4 финала Уимблдона-2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Юбенкс

Американский теннисист Кристофер Юбенкс (АТР 43) не смог пробиться в полуфинал Уимблдона-2023.

В 1/4 финала травяного мейджора американец в пяти сетах уступил представителю страны 404 Даниилу Медведеву (АТР 3) за 3 часа.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Даниил Медведев [3] – Кристофер Юбенкс (США) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

До этого поединка у Кристофера был винстрик из 9 матчей. До Уимблдона он выиграл титул на Мальорке.

В полуфинале Уимблдона-2023 Медведев встретится с победителем матче Карлос Алькарас – Хольгер Руне.

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Даниил Медведев Кристофер Юбенкс Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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