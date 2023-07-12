Не дожал. Юбенкс уступил Медведеву в 1/4 финала Уимблдона-2023

Американский теннисист Кристофер Юбенкс (АТР 43) не смог пробиться в полуфинал Уимблдона-2023.

В 1/4 финала травяного мейджора американец в пяти сетах уступил представителю страны 404 Даниилу Медведеву (АТР 3) за 3 часа.

Уимблдон-2023. 1/4 финала

Даниил Медведев [3] – Кристофер Юбенкс (США) – 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:2

До этого поединка у Кристофера был винстрик из 9 матчей. До Уимблдона он выиграл титул на Мальорке.

В полуфинале Уимблдона-2023 Медведев встретится с победителем матче Карлос Алькарас – Хольгер Руне.