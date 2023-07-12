Экс-звезда Серии А возглавил клуб из Азербайджана

Азербайджанский «Нефтчи» из Баку официально сообщил о назначении на пост главного тренера звездного в недавнем прошлом румынского форварда Адриана Муту. Условия контракта не разглашаются.

Ранее Муту работал с румынскими «Рапидом», «Волунтари», «Университатей» Крайова, а также «Аль-Вахдом» U-21 и сборной Румынии U-21.

Напомним, «Нефтчи» вместе «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» отправились в россию на предсезонный товарищеский турнир.