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12 июля 2023, 18:20 |
181
0

Экс-звезда Серии А возглавил клуб из Азербайджана

Адриан Муту будет работать с «Нефтчи» из Баку

12 июля 2023, 18:20 |
181
0
Экс-звезда Серии А возглавил клуб из Азербайджана
ФК Нефтчи. Адриан Муту

Азербайджанский «Нефтчи» из Баку официально сообщил о назначении на пост главного тренера звездного в недавнем прошлом румынского форварда Адриана Муту. Условия контракта не разглашаются.

Ранее Муту работал с румынскими «Рапидом», «Волунтари», «Университатей» Крайова, а также «Аль-Вахдом» U-21 и сборной Румынии U-21.

Напомним, «Нефтчи» вместе «Црвеной Звездой» и «Фенербахче» отправились в россию на предсезонный товарищеский турнир.

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Адриан Муту Нефтчи Баку
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