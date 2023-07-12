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  4. Дзаньоло отклонил 30-миллионное предложение из Саудовской Аравии
Турция
12 июля 2023, 17:52 |
250
0

Дзаньоло отклонил 30-миллионное предложение из Саудовской Аравии

Хавбек «Галатасарая» не хочет покидать Европу

12 июля 2023, 17:52 |
250
0
Дзаньоло отклонил 30-миллионное предложение из Саудовской Аравии
ФК Рома. Николо Дзаньоло

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло отклонил предложение из Саудовской Аравии. По информации итальянских СМИ, местный «Аль-Хиляль» предлагал ему зарплату в размере 30 миллионов евро в год.

Не исключено, что нежелание Дзаньоло переходить в Саудовскую Аравию связано не желанием остаться в «Галатасарае», а с планами вернуться в Серию А. 23-летний итальянец перебрался в Турцию лишь в январе текущего года.

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Николо Дзаньоло Галатасарай Аль-Хиляль трансферы
Источник La Gazzetta dello Sport
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