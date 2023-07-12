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Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 17:11 | Обновлено 12 июля 2023, 17:53
1818
1

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Рыбалка покидает команду

Экс-игрок сборной Украины ушел из команды

12 июля 2023, 17:11 | Обновлено 12 июля 2023, 17:53
1818
1
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Рыбалка покидает команду
ФК Александрия. Сергей Рыбалка

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о том, что полузащитник Сергей Рыбалка покидает команду. Опытный игрок и руководство договорились о прекращении действия контракта.

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины в минувшем сезоне провел за «Александрию» 27 матчей и забил 4 гола.

Ранее сообщалось, что 33-летний Рыбалка может перейти в состав новичка элитного дивизиона ЛНЗ.

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Сергей Рыбалка Александрия трансферы УПЛ трансферы расторжение контракта
Источник ФК Александрия
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andre_lui
Як так піде Руслану Петровичу самому доведеться знімати бутси з цвяха
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