ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Александрии Рыбалка покидает команду

Клуб УПЛ «Александрия» объявил о том, что полузащитник Сергей Рыбалка покидает команду. Опытный игрок и руководство договорились о прекращении действия контракта.

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины в минувшем сезоне провел за «Александрию» 27 матчей и забил 4 гола.

Ранее сообщалось, что 33-летний Рыбалка может перейти в состав новичка элитного дивизиона ЛНЗ.