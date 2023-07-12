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  4. Директор Александрии: «Ротань вернулся, у него нет эйфории или опустошения»
Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 16:49 |
79
0

Директор Александрии: «Ротань вернулся, у него нет эйфории или опустошения»

Дмитрий Китаев рассказал о возвращении наставника

12 июля 2023, 16:49 |
79
0
Директор Александрии: «Ротань вернулся, у него нет эйфории или опустошения»
ФК Александрия. Руслан Ротань

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал о том, что тренер Руслан Ротань уже приступил к предсезонной подготовке, хотя наставник только на днях вернулся после Евро-2023, где молодежная сборная Украины под его руководством вышла в полуфинал.

– Руслан Петрович уже в клубе, вместе со штабом, все работают. Сборы у нас на базе в Александрии. Полей хватает. Спарринги играем с украинскими командами. Многого вам не расскажу, мы и спарринги сейчас свои не транслируем, это пожелание тренерского штаба.

– Руслан Петрович устал после молодежного Евро, или, наоборот, вдохновлен произошедшим?

– Руслан Петрович сейчас полностью погрузился в работу ФК «Александрия». Идет рабочий процесс, подготовка к чемпионату, и настроение такое же. Я не вижу крайностей, о которых вы спрашиваете, ни опустошения, ни эйфории.

– «Александрия», как и перед прошлым сезоном, ставит задачу попадания в еврокубки?

– Конечно, мы в каждом чемпионате работаем над попаданием в еврокубки. Перед началом сезона будет встреча президента с тренерским штабом и командой, задача будет обсуждаться более конкретно. Но борьба за как можно более высокое место – наш приоритет.

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Александрия Руслан Ротань Дмитрий Китаев чемпионат Украины по футболу
Источник FanDay
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