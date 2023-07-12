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  4. «Это будет скоро». Месси думает над завершением карьеры в сборной Аргентины
Чемпионат мира
12 июля 2023, 16:27 |
221
0

«Это будет скоро». Месси думает над завершением карьеры в сборной Аргентины

Сыграет ли на ЧМ-2026?

12 июля 2023, 16:27 |
221
0
«Это будет скоро». Месси думает над завершением карьеры в сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард Лионель Месси еще не знает, когда он закончит выступления в сборной Аргентины, но считает, что это случится достаточно скоро.

«Я не знаю точно, когда я закончу выступления в сборной, но это будет скоро, учитывая мой возраст. Не знаю еще, когда наступит правильное время. Пока что я об этом не думаю, а просто наслаждаюсь. Мы выиграли Копа Америка и чемпионат мира, это было прекрасное время».

«Господь укажет, когда мне закончить в сборной, но это будет скоро», — сказал Месси.

Ранее Месси, который летом перешел в «Интер» Майами, заявил, что вряд ли сыграет на ЧМ-2026.

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сборная Аргентины по футболу Лионель Месси
Источник Goal.com
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