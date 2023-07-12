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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда переехал в Англию, сначала жил дома у Зинченко»
Англия
12 июля 2023, 16:10 |
893
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда переехал в Англию, сначала жил дома у Зинченко»

Защитник «Эвертона» – о жизни в Англии

12 июля 2023, 16:10 |
893
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Когда переехал в Англию, сначала жил дома у Зинченко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о серии ограблений известных футболистов в Англии:

– Мы только переехали и тогда как раз ограбили Канселу и Линдельофа. Мы приехали к Зине в гости, они рассказывали эти истории, а мы сняли дом, попросили сделать охрану. А там пароль для охраны еще от старых владельцев. Мы сказали, чтобы нам сделали нормальную охрану, чтобы понимали, что в безопасности. К примеру, когда я еду на выезд, а Вика одна дома. Наверное, потому и купили собаку, чтобы лаяла.

Сейчас все хорошо, отлажено.

– С домом вам помог клуб или вы сами?
– С первым домом помог клуб. Нам дали риелтора и мы уехали. Мы жили за Ливерпулем, а теперь ближе к Манчестеру. Сначала жили у Зины дома некоторое время, пока ремонт в нашем доме делали.

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Виталий Миколенко Эвертон Александр Зинченко
Источник Sportarena
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